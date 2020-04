Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 5 Aprile

L’emergenza Coronavirus sta incidendo su tutto e su tutti, compresa la messa in onda di Domenica Live, ma Barbara D’Urso non abbandona il suo pubblico

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live per concentrarsi principalmente sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie e pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 14.30 troveremo ad attenderci Una vita, soap in onda tutti i giorni su Canale 5 che, sino a che le cose non si saranno ristabilite, proseguirà con i suoi episodi anche di domenica.

Leggi anche –> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 5 Aprile

In aggiornamento

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI