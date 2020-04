Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 5 Aprile

Domenica in oggi, 5 Aprile, torna sull’emergenza Coronavirus in collegamento con tanti artisti: chi sono gli ospiti di oggi e cosa accadrà in puntata

Nel rispetto delle norme emanate dal Governo Conte, Mara Venier sarà insieme ai suoi ospiti tramite collegamento.

La puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, sarà dedicata all’informazione e dunque all’epidemia di Covid-19 e in parte si scherzerà con gli ospiti, andandoli a stanare proprio nel loro habitat. Vediamo insieme che cosa accadrà e, come ci chiede la zia, restiamo a casa.

Domenica In: informazione e intrattenimento

La nuova puntata di Domenica in, indiretta dagli Studi Fabrizio Frizzi della Rai ci porterà virtualmente alle case di tanti artisti del mondo dello spettacolo e in collegamento con personaggi di spicco dell’ambito sanitario e politico. Con l’avvicinarsi della Pasqua si sta verificando un lieve calo dei contagi che fa ben sperare, ma la fine della quarantena per gli italiani molto probabilmente si protrarrà ancora, segnale che il nostro Paese non può dirsi definitivamente fuori pericolo.

Nell’intervista prevista con Giorgio Panariello, la conduttrice ripercorrerà le tappe di una carriera lunga e indissolubilmente legata all’amicizia con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Seguirà la chiacchierata con Stefano De Martino che ha mosso i suoi primi passi nella danza, partendo dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, e che ora si è affermato come conduttore.

A Mara Venier il ballerino racconterà della rinnovata storia d’amore con Belen Rodriguez, con la quale sta progettando di allargare la famiglia. Successivamente sarà il tenore Vittorio Grigolo a parlare di sé alla zia, raccontando in diretta da Kiev della sua masterclass sul canto lirico.

Seguiranno le interviste a Roby Facchinetti e Katia Ricciarelli, due big della musica. Max Biaggi, pilota motociclistico che a pari merito con il britannico Phil Read detiene il primato di titoli conquistati nella 250, si appellerà agli sportivi per inviare loro un messaggio importante.

In puntata non mancherà l’opinione di esperti e politici che si esprimeranno sulla crisi sanitaria ed economica che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero.

Dietro le quinte di Domenica in

Sulla messa in onda di Domenica in la zia ha raccontato alcuni retroscena che lasciano comprendere come l’emergenza sanitaria abbia inciso anche sulla quotidianità della conduttrice.

“Per ora il programma va avanti, ma sono pronta a fermarmi se ci sarà la necessità. In ogni caso lavoriamo in sicurezza.”

“Non ci sono truccatrici e parrucchieri, faccio tutto da sola, a casa mia, prima di uscire“, ha raccontato Mara Venier.

Riguardo il suo privato, la conduttrice veneta si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che fanno capire come questo difficile momento riguardi tutti noi:

“Mi capita di svegliarmi a orari assurdi, tesa come una corda di violino. Poi, guardo Nicola al mio fianco e mi tranquillizzo perché penso alle parole che lui mi ripete sempre. Lui dice: Passerà, sarà lunga, ma passerà. Provo un senso di ristoro e cerco di riposare ancora un po’.”

Ospiti di oggi:

Giorgio Panariello

Stefano De Martino

Vittorio Grigolo

Roby Facchinetti

Katia Ricciarelli

Max Biaggi

il Prof. Francesco Le Foche

immunologo del Policlinico Umberto I di Roma e il

immunologo del Policlinico Umberto I di Roma e il Luigi Brugnaro

Sindaco di Venezia

