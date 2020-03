Madonna, nuovo stop ai concerti: dopo la caduta, il Coronavirus

Nuovo stop ai concerti previsti a Parigi per la popstar Madonna: dopo la caduta, il Coronavirus e adesso gli eventi vengono cancellati.

Madonna è stata costretta a cancellare le ultime due date del suo tour di Madame X a causa dell’epidemia di Coronavirus. Dopo la caduta dei giorni scorsi, la popstar ora cancella altri concerti.

La cantante di Like A Virgin avrebbe dovuto esibirsi al Le Grand Rex di Parigi, in Francia, martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo, ma entrambi gli spettacoli sono stati cancellati.

Concerti di Madonna annullati causa Coronavirus

Il promotore del concerto Live Nation ha dichiarato lunedì che la cancellazione è dovuta alle restrizioni imposte allo scoppio del Coronavirus. Durante il fine settimana, la Francia ha vietato le riunioni di oltre 1.000 persone mentre il bilancio delle vittime e il numero di casi continuano ad aumentare. Nel Paese transalpino a oggi si contano oltre 1.400 casi e una trentina di vittime, ma il bilancio sembra destinato ad aumentare.

Una nota sul sito web di Madonna ha dichiarato: “In seguito alla notifica ufficiale stamattina dell’Ufficio di polizia che proibiva tutti gli eventi con una partecipazione del pubblico di oltre 1000, Live Nation si rammarica di annunciare le ultime due esibizioni di Madame X precedentemente riprogrammate al 10 marzo e all’11 Marzo saranno cancellati. I biglietti sono rimborsabili al punto di acquisto. Ci dispiace per la delusione per i fan”. Nessun commento da parte della popstar, intanto sono diversi gli spettacoli e i concerti che vengono cancellati in Francia, dove il blocco non è totale come invece nel nostro Paese.