In un’intervista rilasciata a ‘Chi’, Fernanda Lessa racconta le ultime due settimane nella casa del Grande Fratello Vip di Adriana Volpe.

L’esperienza di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip si è conclusa la scorsa settimana. Nel reality la modella brasiliana ha mostrato un carattere abbastanza forte e si è scontrata spesso con Antonella Elia. Nella casa è riuscita anche a stringere rapporti d’amicizia con diversi inquilini, tra questi sicuramente Valeria Marini, ma anche con Adriana Volpe. Intervistata dal settimanale ‘Chi’, la modella si è soffermata proprio sulle ultime settimane della conduttrice.

La Volpe ha vissuto a distanza un dramma. Mentre si trovava all’interno della casa, infatti, è stata informata delle condizioni di salute precarie del suocero. L’uomo ha contratto il coronavirus ed è deceduto in un paio di settimane. Inizialmente Adriana ha deciso di rimanere all’interno del programma, ma quando le condizioni di salute si sono fatte gravi si è ritirata per stare vicino al marito.

Fernanda Lessa: “Adriana Volpe piangeva e vomitava”

Davanti alle telecamere Adriana Volpe cercava di rimanere positiva e di mostrarsi forte, ma c’erano momenti di grande sconforto. A raccontarlo è proprio la modella brasiliana: “Ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta”. Un racconto che permette di capire quanto abbia sofferto la conduttrice nel dover rimanere a distanza da casa in quei giorni difficili.

Nella parte successiva dell’intervista la Lessa ha specificato che in casa ha stretto tanti buoni rapporti e che porterà con sé dei ricordi positivi di Licia Nunez, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro e Teresanna Pugliese.