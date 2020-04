Grande Fratello Vip, l’accusa di Fernanda Lessa: “Che schifo”

Fernanda Lessa non ci sta e ha espresso tutta la sua delusione sul suo profilo Instagram dopo la semifinale del Grande Fratello Vip: il motivo

L’avventura del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli. La semifinale è stata vissuta con molta ansia da casa anche da Fernanda Lessa, modella brasiliana che è stata eliminata la scorsa settimana contro Antonella Elia. La Lessa ha fatto il tifo per Licia Nunez, ma quest’ultima è stata eliminata con un televoto lampo insieme a Teresanna Pugliese. Stesso destino per Antonio Zequila che ha detto addio perdendo la sfida contro Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Grande Fratello Vip, l’accusa di Fernanda Lessa

La stessa modella brasiliana ha commentato su Instagram la sua delusione per l’eliminazione della Nunez: “Che schifo!”. La modella ha poi aggiunto: “Ragazzi sono sconvolta: Licia l’hanno mandata a casa!”. Poi ha aggiunto: “Complimenti, stanno facendo veramente un bellissimo Grande Fratello”. Così la Lessa nella stessa serata di ieri ha invogliato il pubblico a fare il tifo a favore di Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro contro Zequila. E molto probabilmente la modella brasiliana farà il tifo per uno di loro due per la finalissima del Grande Fratello Vip.