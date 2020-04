Uomini e Donne, Veronica Burchielli dopo la rottura con Zarino: lo sfogo

Tra una delle corteggiatrici più ammirate di Uomini e Donne, Veronica Burchielli si sfoga su Instagram dopo la sua rottura con Alessandro Zarino.

Veronica Burchielli è stata una delle corteggiatrici che più hanno catturato l’attenzione in questa edizione di Uomini e Donne, sia per la sua apparenza, che per il suo carattere forte. Non appena si è resa conto di pensare ancora a Alessandro Zarino, ha deciso di lasciare il suo trono per vivere la sua storia d’amore. Da quel momento sono passati mesi, ma da pochi giorni è stata annunciata la loro rottura.

Leggi anche -> Uomini e Donne cambia il format, novità in arrivo per Gemma e Giovanna

È stata proprio Veronica ad ufficializzare la rottura con l’ex di Temptation Island, Alessandro Zarino. I due avevano già affrontato un brutto momento, ma sembrava essere passato. La coppia, che è conosciuta al pubblico di Uomini e Donne, ha deciso di vivere la sua relazione fuori dai riflettori. Però, qualcosa non è andato per il verso giusto perché l’ex corteggiatrice ha annunciato che ormai non stanno più insieme. Poche ore fa, si è sfogata sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 337 mila followers. A una domanda che chiede come sta, la tronista risponde con “sto come tutte le persone che vivono la fine di un rapporto nel quale hanno creduto“.

Leggi anche -> Casting Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Non ci siamo mai fermati”

Veronica Burchielli prosegue rispondendo a un altro utente che commenta il suo carattere: “Ho un lato malinconico, ma non sono negativa“. Poi, si lascia andare alla riflessione sul periodo che sta vivendo: “Questo momento non è casuale. Servirà a farmi capire qualcosa, ma starà a me reagire nel modo giusto. Non si può decidere cosa provare, ma si può decidere con quale sguardo guardare una situazione“, queste le parole usate sulle sue Instagram stories. Mesi fa, sempre attraverso il social, aveva ammesso che non era felice sul trono: “Stavo male, ero arrivata quasi all’anoressia“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!