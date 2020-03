Casting Uomini e Donne e Temptation Island: Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi parla della ripresa dei programmi sospesi a causa del Coronavirus.

Raffaella Mennoia – collaboratrice di lungo corso di Maria De Filippi – ha voluto tranquillizzare i fan dei due programmi più attesi, ovvero Uomini e Donne e Temptation Island, sul fatto che comunque le rispettive redazioni abbiano continuato a lavorare nonostante la temporanea sospensione a causa del Coronavirus.

Casting Uomini e Donne e Temptation Island: quando avvengono

E’ la stessa Mennoia a confermare che i due programmi non si sono mai fermati, nonostante la sospensione dal 16 marzo – per quanto riguarda Uomini e Donne – del dating show. Per il momento non c’è alcuna notizia su quando le due versioni di U&D – quella classica e quella over – si rimetteranno in moto e ancora più incerta è la realizzazione di Temptation Island, ma questo pare non aver demoralizzato i collaboratori di Queen Mary.

Raffaella Mennoia ha parlato attraverso le sue storie su Instagram di ciò che sta avvenendo in questo periodo sospeso: “Sono arrivata adesso a lavoro. Faccio questa storia proprio per questo motivo perché mi state scrivendo in tantissimi dicendo ‘Raffaella ma quando vai agli Elios che fai?’. Allora a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente, però stiamo andando avanti. C’è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c’è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo procedendo con tempi e modalità ben diversi però ci siamo”.

Se da una parte quindi si continua a lavorare, dall’altra non si sa – come dicevamo – quando ripartirà la messa in onda. E’ sempre la stessa Raffaella a dirlo: So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti… Ragazzi, boh? Un bacio. Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così. Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma boh”.