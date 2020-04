Stasera in tv | Speciale TGR – Viaggio nell’Italia del Coronavirus, 2 aprile

Lo Speciale TGR – Viaggio nell’Italia del Coronavirus, con le ultime notizie live e reportage, andrà in onda su Rai 3: le anticipazioni

L’intrattenimento lascia spazio ancora una volta all’informazione e non è difficile capirne il motivo. Pur chiusi nelle nostre abitazioni vogliamo rimanere vigili e consapevoli di cosa stia accadendo al di fuori delle confortevoli mura della nostra casa. Alcuni hanno subìto la perdita di una persona cara, alcuni sono preoccupati per la salute di un familiare o per la propria. Difficile cogliere il filo sottile che separa l’allarmismo dalle reali conseguenze che questa crisi sanitaria ed economica sta portando nel nostro Paese. Ci sono, inoltre, gli Angeli, le loro paure e le tante difficoltà che stanno affrontando nel combattere questo nemico invisibile. Lo Speciale TGR – Viaggio nell’Italia del Coronavirus vuole dare risposta proprio a queste esigenze, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20.

Speciale TGR – Viaggio nell’Italia del Coronavirus

Il viaggio attraverso le problematiche che accomunano le regioni italiane o che le differenziano sarà il focus del Tg Regionale, oggi 2 Aprile. In questa particolare occasione, il tg di Rai 3 si occuperà simultaneamente di tutti i suoi territori di indagine in una sola inchiesta. Lo Speciale del Tgr è intitolato “#iorestoacasa. Viaggio nell’Italia del Coronavirus”, un modo per ribadire ai telespettatori quanto sia importante lo sforzo collettivo che i cittadini italiani stanno compiendo nel mantenere le distanze gli uni dagli altri. Verranno raccontate le storie di addetti ai lavori, del personale sanitario come delle forze dell’ordine, e dei pazienti che in queste ore temono per la propria sorte o che, al contrario, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. In un certo senso, il covid-19 ha avuto un solo effetto positivo: quello di unirci come comunità.

La conduzione dello speciale è affidata a Maria Chiara Grandis, in diretta dallo studio TV4 del Centro di Produzione Rai di Milano. Politici ed esperti si esprimeranno sull’emergenza sanitaria e molti saranno i collegamenti in diretta su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone più colpite dal contagio. Il personale sanitario, coloro che ormai hanno preso il nome di Angeli, racconteranno la propria esperienza vissuta in prima linea contro il virus, ricordando di ricordarci di loro anche quando tutto questo sarà finito.