Grande Fratello Vip | Signorini svela | “I finalisti saranno sei”

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, rende nota una novità sui finalisti che si giocheranno la vittoria l’8 aprile: “Loro non sanno niente”.

La penultima puntata del Grande Fratello Vip 4 ha decretato i primi finalisti e regalato emozioni e colpi di scena in serie. Un degno anticipo di quella che sarà la finale prevista per il prossimo 8 aprile.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia, ex vincitrice del Grande Fratello combatte con la malattia

Proprio in vista di tale appuntamento, il conduttore Alfonso Signorini ha dato al pubblico a casa una importante comunicazione, che però invece non ha raggiunto gli inquilini ancora rimasti in gioco nella casa di Cinecittà. E questa è una scelta voluta, gli attuali partecipanti che si giocheranno la vittoria finale del realiy show non dovevano sapere niente. La rivelazione è che i finalisti non saranno cinque ma sei. I superstiti sono Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Quest’ultimi due hanno ricevuto il maggior numero di preferenze nel televoto flash che aveva come obiettivo quello di decidere il nome di altri due semifinalisti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Morto in casa da solo | la scoperta avviene dopo giorni

Grande Fratello Vip, Signorini annuncia la novità: “Sei e non cinque i finalisti, nella casa non lo sanno”

Il quinto ed il sesto nome verranno fuori dal televoto che contrappone Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver ed Antonella Elia. Hanno invece fatto i bagagli Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese, eliminati nel corso della puntata di ieri. Signorini ha affermato: “Loro nella casa si aspettano che in finale ci siano solo cinque posti disponibili, proprio come è sempre accaduto nelle ultime edizioni del Grande Fratello. Invece no! Perché quest’anno a giocarsi la finale non saranno in cinque, ma ci sarà un posto in più. Avremo quest’anno per la prima volta sei finalisti!”.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip | litigio Zequila Aruta | “Ora hai proprio rotto”