Coronavirus, ecco le prime foto del virus isolato in Lombardia

Un microscopio elettronico ha catturato le prime immagini del Coronavirus isolato nel Laboratorio di Malattie infettive dell’università Statale-ospedale Sacco.

Il Coronavirus ha finalmente un volto, se così si può dire. Sono infatti arrivate da Milano le prime foto, catturate al microscopio elettronico, del virus Sars-CoV-2 isolato nel Laboratorio di Malattie infettive dell’università Statale-ospedale Sacco, coordinato da Massimo Galli e Gianguglielmo Zehender in collaborazione con l’Anatomia patologica diretta da Manuela Nebuloni del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco. Immagini che non possono lasciare indifferenti, dopo il pandemonio scatenato in queste settimane da un nemico fino a poco fa “invisibile”.

Lo zoom sul Coronavirus “lombardo”

Nelle foto del virus SarsCoV2 si vedono bene le particelle virali attaccate alle membrane delle cellule e la loro tipica corona – da cui il nome Coronavirus – di glicoproteine superficiali. A ottenere gli isolamenti – ricorda in una nota UniMi – sono stati i ricercatori Alessia Lai, Annalisa Bergna, Arianna Gabrieli (tre giovani scienziate precarie) e Maciej Tarkowski (ricercatore polacco in forze a Milano), mentre le osservazioni al microscopio elettronico e le immagini sono opera di Antonella Tosoni e Beatrice Marchini.

Nell’istantanea principale, spiegano ancora dall’ateneo, “si osservano chiaramente, ad un ingrandimento di 30000X, le particelle virali di Sars-CoV-2, adese alle membrane sulla superficie e all’interno di cellule Vero E6 utilizzate per l’isolamento”. La seconda figura mostra invece “la combinazione di 2 immagini a diverso ingrandimento (50000X e 140000X) che mostra le particelle virali con la tipica ultrastruttura caratterizzata dalla corona di glicoproteine superficiali”. Se non altro, il nemico è ora senza maschera.

