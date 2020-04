Lei è la 26enne Federica Lepanto, ha il Coronavirus. È una vecchia conoscenza del Grande Fratello 2014 e vincitrice di quella edizione.

In Italia il Coronavirus non risparmia nessuno, ed anche i giovani sono esposti al rischio di ammalarsi. Lo sa bene Federica Lepanto, ex concorrente del Grande Fratello nell’anno 2014.

La 26enne originaria di Agropoli, in provincia di Salerno, riuscì anche ad imporsi in quella edizione. Il settimanale ‘Nuovo’ riporta la notizia relativa alle condizioni della ragazza, che dopo l’esperienza in televisione ha conseguito la laurea in Scienze infermieristiche all’Università di Bologna. E Federica Lepanto ha scelto anche di far fruttare il suo titolo di studio, insistendo comunque al contempo anche sul mondo dello spettacolo. Fino alla scoperta della malattia.

Il Covid-19 infatti ha colpito anche lei. Intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, lei stessa afferma: “Anche ad Agropoli c’è la psicosi dettata dalla epidemia di Coronavirus. La gente è spaventata ed è normale. In molti soprattutto hanno bisogno di supporto psicologico, spesso non hanno nemmeno i sintomi della malattia. Non ho paura, fa parte del lavoro di chi opera del settore sanitario. Quel che bisogna fare è rispettare le regole igieniche ed i dettami comunicati dal Ministero della Salute. Ovvero restare a casa e mantenere le distanze sociali”. Sul suo sogno di sfondare definitivamente nello showbiz, la Lepanto dice: “Per ora ho solo messo da parte provvisoriamente. Continuo comunque a studiare recitazione ed a fare serate”.

