Accordi&Disaccordi: anticipazioni puntata speciale 1 aprile 2020

Accordi&Disaccordi: tutte le informazioni sul talk show politico condotto dal giornalista Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio.

Accordi&Disaccordi andrà in onda eccezionalmente in prima serata con un episodio speciale: nell’edizione straordinaria del talk condotto dai giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi, mercoledì 1° aprile alle 21.25 sarà infatti ospite in collegamento da palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte. Di che cosa si parlerà?

Accordi&Disaccordi: anticipazioni

Il Premier Conte verrà intervistato sulle misure straordinarie del governo nella gestione dell’emergenza Covid-19, con un’analisi della gestione dei contagi e delle conseguenze per l’economia italiana.

Nel corso della diretta, ci saranno altri ospiti in collegamento. Tra questi, il regista e attore Carlo Verdone, che in questi giorni è tra i promotori tra i tanti artisti di un progetto a favore degli ospedali Spallanzani e Gemelli, promossa dal quotidiano Il Messaggero. Come sempre, poi, l’intervento e il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

La prossima puntata live andrà in onda venerdì 3 aprile alle 22.45.