Le bimbe di Giuseppe Conte: il nuovo fenomeno della rete

Le bimbe di Giuseppe Conte: la grave situazione italiana ha prodotto un nuovo fenomeno, quello del divismo del Primo Ministro.

Devo dire che ignoravo il fenomeno e la sensualità del nostro Premier fino a che un mio contatto su Facebook ha scritto: “Se sopravviverò a tutto questo sarà solo per Le Bimbe di Giuseppe Conte”.

Incuriosita, sono andata a guardare prima la pagina Fb e poi quella Instagram e mi si è aperto un mondo. Un universo che insieme conta oltre 330mila persone – soprattutto donne è inutile dirlo – che si dilettano nel guardare i fotomontaggi del Primo Ministro mentre ci augura il buon giorno con il caffé o mentre gli dedicano parole d’amore tratte dalle canzoni.

Unico come seiImmenso quando vuoiGrazie d'esistere ❤ Pubblicato da Le bimbe di Giuseppe Conte su Giovedì 19 marzo 2020

Le bimbe di Giuseppe Conte: perché ha così successo

Di fatto Giuseppe Conte si è trovato catapultato in una situazione di enorme pressione: gestire una pandemia, prendendo decisioni che potranno ripercuotersi sul futuro dell’Italia non è certamente da tutti. In questo senso il suo ruolo istituzionale è stato traslato in quello umano: non solo un politico saldo, ma anche un uomo affidabile, sicuro, di polso. E che cosa vogliono le donne se non un compagno che si prenda cura di loro esattamente come sta facendo Conte con l’Italia?

Si sa che quello che attrae non è necessariamente la bellezza fine a sé stessa, ma il fascino e appunto la sensualità determinate da qualcosa altro: il carisma. Il sociologo Francesco Alberoni chiama questo tipo di persone “capi carismatici”. Secondo lo studioso un leader deve avere qualità per poter essere definito come tale:

La prima è capire che cosa vuole la gente desidera in quel momento, identificarsi con il pubblico, sentire come lui. La seconda qualità del capo è di credere nella meta che propone, non avere nessun dubbio La terza qualità è la capacità di arrivare dritto alla meta con sicurezza, arrivando a vincere in situazioni disperate, che possono però portarlo a errori catastrofici. La quarta qualità è la capacità di stabilire un rapporto affettivo con ciascuno come se lo conoscesse personalmente. E’ un abilissimo comunicatore attraverso parole o formule (ormai famosissima è “ Siamo distanti oggi per abbracciarci domani “).



Altro aspetto da non trascurare è quello erotico. Come riporta Rolling Stones infatti il nome Giuseppe Conte è al momento quello più ricercato su Pornhub. Una conquista mica per tutti.