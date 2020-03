Gazzelle chi è: età, carriera e vita privata del cantautore

Conosciamo meglio la storia di Gazzelle: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del cantautore romano

Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle, nasce a Roma il 7 dicembre 1989. Cresce nel rione Prati, diventa amico dei suoi compagni di classe Umberto Violo (Dark Wayne) e Nicolò Rapisarda (Tony Effe), che diventano i componenti della trap Dark Polo Gang. Inizia così a suonare all’età di 22 anni usando il suo nome, poi lo modifica usando Gazzelle, prendendo spunto dal modello di scarpe Adidas Gazelle, come lui stesso ha svelato. Pubblica il primo singolo nel 2016 con Quella te: poi esce il suo primo album Superbattito. La cosa abbastanza innovativa è che non aveva rivelato anche il suo volto. Pubblica i singoli Sayonara e Stelle filanti, uscito il primo agosto 2017. Il primo maggio 2018 si esibisce a Roma a piazza San Giovanni in Laterano. Poi nel giugno dello stesso anno pubblica in collaborazione con Lorenzo Fragola il singolo Super Martina.

Nel novembre 2018 pubblica il secondo disco chiamato Punk, prima dei singoli Tutta la vita, Sopra e Scintille. Nell’aprile 2019 dà alla luce un album Faber nostrum, come tributo a Fabrizio De Andrè. A luglio pubblica il libro di poesie Limbo.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – Musica Che Unisce su Rai 1: ospiti e scaletta dell’evento



Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Gazzelle chi è: vita privata

Della sua sfera personale si san ben poco, anche se all’interno dei suoi testi si parla di relazioni finite male. Sul suo profilo Instagram può vantare circa 370mila followers.