Barbara D’Urso e Matteo Salvini recitano ‘L’Eterno riposo’ per le vittime del Coronavirus

Durante la puntata di ieri sera, Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno recitato l’eterno riposo per le vittime del Coronavirus.

Tra gli ospiti di ieri di ‘Live non è la D’Urso‘, c’era anche Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno è ormai un habitué dei programmi della conduttrice campana ed i due sembra che s’intendano a meraviglia. L’ultima dimostrazione di questa comunione di pensiero è avvenuta proprio ieri sera quando il leader della Lega, ad inizio collegamento, ha chiesto a Barbarella di poter recitare una preghiera per le vittime.

Leggi anche ->Salvini in giro con la fidanzata “nonostante il Coronavirus” – VIDEO

Sentite le parole dell’ospite, la conduttrice ha rivelato agli spettatori di essere una fervente cattolica e di approvare l’iniziativa della preghiera per i morti. Così in diretta entrambi hanno recitato insieme ‘L’eterno riposo‘, preghiera cattolica rivolta proprio ai defunti. Un momento di riflessione religiosa nel rispetto di chi non ha superato la battaglia con questa malattia che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera.

Leggi anche ->Barbara D’Urso | “Io a letto con Fabio Testi | gli vibravano le mutande”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matteo Salvini e Barbara D’Urso criticati per la preghiera in diretta

Immediata la reazione degli utenti sui social. In molti, infatti, hanno trovato la scena della preghiera uno dei momenti più bassi della televisione italiana, c’è chi inoltre ritiene che sia stata costruita a tavolino e che sia stata molto teatrale. Non tutti, però, hanno ritenuto errato il messaggio. Nonostante fosse evidente che ci fosse della teatralità nella decisione di pregare in diretta, questi infatti sottolineano che in questo momento può essere un messaggio importante, che riunisce tutta Italia.