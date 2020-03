Salvini in giro con la fidanzata “nonostante il Coronavirus” – VIDEO

Polemiche per una foto che mostra il leader della Lega Matteo Salvini in giro con la fidanzata Francesca Verdini “nonostante il Coronavirus”.

Sta scatenando molte polemiche una foto che mostra il leader della Lega, Matteo Salvini, che va in giro mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini a Roma. La foto sarebbe stata scattata ieri, in piena allerta Coronavirus.

A pubblicare la foto è stato ‘Il Messaggero’, che ha intercettato Salvini in Via del Tritone. Le immagini hanno scatenato l’ennesima polemica politica, con critiche verso l’ex vicepremier da parte del Partito Democratico, degli ex alleati del Movimento 5 Stelle, ma anche di esponenti del centrodestra, come l’ex ministro della Giustizia, Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento.

Su Facebook, il leader della Lega ha replicato alle polemiche, ammettendo che la foto è di ieri: “Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani. A sinistra risparmino energie e fiato per occuparsi di cose utili a fronteggiare l’emergenza”. Ma la giustificazione a molti non è bastata e viene fatto notare all’ex ministro dell’Interno di non aver usato alcuna precauzione.