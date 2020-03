Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 29 Marzo

Che Tempo Che Fa stasera in televisione porta politici, esperti e artisti che ci terranno aggiornati sull’emergenza Coronavirus: tutti gli ospiti di oggi

Preceduto da Che Tempo Che Farà alle 19.40 (con il Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo), Che Tempo Che Fa porta sul piccolo schermo tanti artisti e i temi d’attualità più dibattuti, a partire dall’emergenza Coronavirus, stasera su Rai 2 ore 21.00.

Che cosa accadrà stasera in televisione? Scopriamolo insieme e godiamoci le interviste di Fabio Fazio e restiamo a casa!

Che Tempo Che Fa: aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e un pizzico di svago

Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Fabio Fazio continuano a intrattenerci in questo grigio periodo storico caratterizzato dalla crisi sanitario – economica, italiana e mondiale, dovuta all’epidemia di Covid-19.

Interverranno in collegamento molte personalità di spicco che ci aggiorneranno sulla situazione attuale del nostro Paese illustrandoci gli adeguati modelli di comportamento da seguire e ipotizzando le mosse successive da compiere in un futuro. Interverrà come di consueto il virologo Roberto Burioni e la sua testimonianza sarà arricchita dalle parole del Ministro della Salute Roberto Speranza. Esponenti del mondo scientifico e dell’informazione si alterneranno a momenti dedicati all’arte. Verranno intervistati da Fabio Fazio, infatti, anche Giorgio Panariello e Giuliano Sangiorgi.

Ospiti di oggi:

Roberto Speranza

Ministro della Salute;

Roberto Burioni

virologo;

Emilio Del Bono

sindaco di Brescia;

Gino Strada

fondatore e direttore esecutivo di Emergency;

Fabio Ciceri

vice direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele;

Luca Lorini

direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

Antonio Di Bella

direttore di Rai News;

Giovanna Botteri, Claudio Pagliara, Iman Sabbah, Rino Pellino, Marco Varvello, Giammarco Sicuro

corrispondenti Rai in collegamento rispettivamente da Pechino, New York, Parigi, Berlino, Londra e Madrid;

Romano Prodi

ex Presidente del Consiglio;

Luca Parmitano

astronauta e primo italiano scelto come Comandante della Stazione Spaziale Internazionale;

Alex Zanardi

pilota e campione paraolimpico;

Federica Pellegrini

campionessa di nuoto;

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

il cantante sfodererà una particolare esibizione live;

Giorgio Panariello.

