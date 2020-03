Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 29 Marzo

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova tutti i programmi in diretta come Domenica Live, ma la regina della domenica non abbandona il suo pubblico.

Siamo abituati a una Barbara D’Urso sempre attiva e lungimirante sia per quanto riguarda il notevole intuito nel prevedere gli sviluppi di una situazione riguardante il gossip sia per ciò che concerne l’attualità. E la situazione rimane invariata anche durante questo periodo di crisi sanitaria. La rete e Barbara D’Urso hanno scelto di concentrare sul programma serale Live – Non è la D’Urso tutti gli sforzi della redazione e con collegamenti dettagliati offrire al pubblico sia buona informazione sull’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro Pese che intrattenimento.

Tutti gli scoop di Domenica Live confluiranno quindi nell’appuntamento serale di Live Non è la D’Urso (che puoi seguire cliccando qui). Non sarà difficile appassionarsi a Una Vita, soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5, che in questo periodo prosegue anche di domenica, alle ore 14.10.

Domenica Live in stop, al suo posto prosegue Una Vita

La soap opera Una Vita ha viaggiato nella sua storia in Italia su alti livelli di gradimento, superando si gran lunga il 20% di share. Sostituirà degnamente, dunque, Domenica Live e per i fan della fiction la messa in onda sarà una gioia che continua anche di domenica.

Anticipazioni Una Vita, puntata di oggi, 29 Marzo

Nella puntata di oggi, 29 Marzo, Inigo si rende conto di quanto gli costerà aver puntato tutto sul pugile Tito Lazcano. La mossa si è rivelata un azzardo e, al ritiro dell’atleta per problemi di salute, ha finito per consegnare il pasticcere nelle mani di uno strozzino senza scrupoli. In un mare di debiti e senza la possibilità di ripagarli, Inigo viene minacciato e gli viene riferito del rapimento di Flora, la cui vita è messa a garanzia della restituzione del debito. Andreas chiede a Inigo, per salvare la vita a Flora, una somma di denaro altissima che il pasticcere non può ovviamente consegnargli. Nonostante Leonor insista con Inigo per chiedere aiuto a Rosina il pasticcere si rifiuta e decide di non coinvolgerla.

Ce la farà Inigo a salvare Flora con le sue sole forze?