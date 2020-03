Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi: anticipazioni serale, oggi 27 Marzo

Nonostante l’emergenza Coronavirus, Amici di Maria De Filippi torna con la semifinale dell’edizione 2020 fra polemiche, colpi di scena e cambi di programma.

Il pubblico in studio continuerà a essere assente in ottemperanza alle disposizioni governative emanate a seguito dell’emergenza Coronavirus, eppure lo show continua ad andare avanti, pur avendo qualche difficoltà in più rispetto al solito. La lite fra Maria De Filippi e Valentin ha fatto sì registrare un’impennata in fatto di ascolti, ma ha anche acceso i riflettori su polemiche e malcontenti rimasti sino a quel momento nell’ombra.

Il talent andrà in onda questa sera in tv alle ore 21.30 su Canale 5.

Scopriamo insieme cosa è accaduto in questi giorni e cosa accadrà in puntata.

Amici di Maria De Filippi: cambiamenti e polemiche

Con un comunicato stampa Mediaset ha confermato che, nonostante i rumors su un’eventuale stop di Amici si fossero susseguiti, la trasmissione andrà avanti sino alla sua conclusione:

“Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento. […] Abbiamo chiesto anche ai programmi di prima serata di intrattenimento, da Striscia la Notizia ad Amici al Grande Fratello Vip, di non interrompere la programmazione per assicurare al pubblico un minimo di svago in giornate così pesanti per tutti.”

Come appare evidente, la nota si premura di rispondere fra le righe a una anche alle riserve espresse da parte alcuni fan che hanno giudicato inopportuno che le trasmissioni di intrattenimento data la situazione d’emergenza continuassero regolarmente.

Contrasti sempre più palesi

Le polemiche che si sono susseguite in questo periodo hanno riguardato anche i protagonisti di questa edizione, a partire dalla professoressa Celentano. Steve La Chance, coreografo americano ed ex professore di danza di Amici, ha attaccato i comportamenti di Alessandra Celentano e il programma nella sua interezza:

“Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle. [Alessandra Celentano] mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia ‘creativo’ assistere a litigi che creino ansia in famiglia […]. La maggior parte dei professionisti che conosco nel settore guarda Amici molto meno di prima. Amici non mi manca ed è cambiato tutto da quando ci lavoravo”.

Questa sera la giuria di questa edizione, composta da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, vedrà Alessia Marcuzzi subentrare al posto della cantante… questo change contribuirà a placare gli animi o si trasformerà in un ulteriore elemento di squilibrio?

Staremo a vedere.

