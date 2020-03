Raccolta fondi Ferragnez per il Coronavirus: Codacons vuole bloccarla

Il Codacons vuole bloccare la raccolta fondi lanciata da Fedez e Chiara Ferragni per l’emergenza da Coronavirus, ma il rapper non ci sta.

Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato qualche settimana fa una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus, ma questa ha sollevato una grossa polemica da parte del Codacons, l’associazione italiana per la tutela dei diritti dei consumatori. L’ente sta chiedendo di bloccare i fondi poiché ritiene che la piattaforma utilizzata dalla coppia non sia chiara. Il rapper non risponde bene.

Codancons contro la raccolta fondi dei Ferragnez

Fedez attacca il Codacos per un banner pubblicato che ritiene ‘ingannevole’ in quanto conterrebbe clickbait che inciterebbe i cittadini a donare per una causa che non sembra avere nulla a che fare con l’emergenza sanitaria. Il rapper fa un appello ai followers: “Fermateli, vogliono buttare via milioni di euro per gli ospedali!”. La nota del Codacons parla chiaro: “Chiediamo all’ospedale di precisare se i lavori siano stati eseguiti effettivamente con i soldi raccolti attraverso l’iniziativa di solidarietà lanciata dalla coppia, o se la struttura abbia anticipato di tasca propria le spese per il nuovo reparto, in attesa di ricevere i fondi promessi. È necessario fare chiarezza nell’interesse di chi, in buona fede, dona soldi per aiutare la sanità italiana ed è giusto che sia reso noto quanto dei soldi raccolti da Fedez e Chiara Ferragni sia stato già elargito al San Raffaele ed effettivamente speso, e quanto invece rimanga in mano ai privati”. La nota continua con: “Parte ora un nuovo esposto del Codacons all’Antitrust e alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede di bloccare tutte le raccolte fondi ingannevoli o che applicano commissioni nascoste o equivoche agli ignari donatori”.

Le dure parole di Fedez contro l’ente Codacons

Fedez ha preso la parola sui social difendendo la raccolta fondi che ha lanciato: “Volevo sottolineare una cosa. Abbiamo chiesto a GoFoundMe di prendere una parte di profitto e di girarlo agli ospedali colpiti dall’emergenza e siamo riusciti a tirar su 250 mila euro che GoFoundMe ha deciso di darci e che abbiamo destinato all’ospedale di Bergamo, Cremona e il policlinico di Milano”. Poi il tono è diventato più duro e ha aggiunto: “Adesso un’associazione riconosciuta da tutte le istituzioni italiane propone di buttare nel cesso milioni di euro raccolti per gli ospedali pubblici? Intanto fanno una campagna, loro, spacciata per aiuto alla lotta contro il Coronavirus quando in realtà i soldi vanno a loro che si occupano di tutela dei diritti dei consumatori. Che con il Coronavirus non c’entra un ca….o, ma stiamo scherzando?”.

