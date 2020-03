Clizia Incorvaia, il gesto a sorpresa per Paolo Ciavarro: “Ecco cosa farò”

L’amore ai tempi del Grande Fratello Vip quello scoppiato da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il gesto che farà l’influecer per dimostrare il suo amore

Il Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione: al termine della quarta edizione mancano soltanto quattro puntate. E così è scoppiato anche qualche amore, come quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’addio dell’influencer è avvenuto circa un mese fa, mentre Paolo è ancora in gioco per arrivare in finale. Tante dediche direttamente dalla casa più spiata d’amore con un rapporto a distanza sempre più avvincente che ha li ha fatti diventare i più amati dell’edizione.

Clizia Incorvaia, il tatuaggio d’amore

Ai microfoni del settimanale Oggi la stessa influencer ha svelato cosa farà in nome del loro amore: “Mi ha rubato il cuore. Tatuerò il suo nome sulla mia pelle”. Un vero e proprio gesto d’amore nei confronti di Paolo: soltanto quando uscirà lo potrà così vedere con la finale del Grande Fratello Vip in programma l’otto aprile. Clizia così dovrà fare a meno della sua nuova fiamma soltanto per circa due settimane: poi i due potranno così riabbracciarsi dopo aver vissuto giorni indimenticabili in casa. Sarà lo stesso fuori? Lo scopriremo solo vivendo.