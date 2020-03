Enrique Iglesias, grave lutto in famiglia per il Coronavirus

Morto il patrigno di Enrique Iglesias, grave lutto in famiglia per il Coronavirus: era il marito della mamma Isabel Preysler e padre della sorella Tamara.

La famiglia di Enrique Iglesias, figlio del noto cantante Julio Iglesias e di Isabel Preysler, giornalista e modella filippina, come molte famiglie in tutto il mondo, è stata colpita dal devastante Coronavirus.

Il patrigno, Carlos Falcó, padre della sorellastra Tamara Falcó, è morto all’età di 83 anni dopo aver contratto il COVID-19. Era legato sentimentalmente alla mamma del cantante, Isabel Preysler.

Il noto cantante di musica latina ha reso pubblica la notizia, con una foto della sua infanzia, dove viene visto accanto a sua madre e a Carlos Falcó. “Stiamo attraversando momenti difficili e questa emergenza ha toccato molte persone, compresa la mia famiglia”, ha scritto il figlio di Julio Iglesias. Quindi ha aggiunto: “Restiamo a casa a prenderci cura di noi stessi e dei nostri cari”. Infine ha concluso il messaggio con la speranza di vedere presto i suoi fan e inviando un abbraccio a tutti.

All’inizio degli anni ’80, quando Enrique Iglesias aveva circa cinque anni, sua madre Isabel Preysler sposò Carlos Falcó. Enrique ha vissuto con la coppia per i successivi cinque anni della sua vita, fino a quando la coppia non si è separata. In ogni caso, il cantante è sempre rimasto legato alla figura del patrigno. Commosso il ricordo del padre anche da parte di Tamara, la sorellastra del cantante figlio di Julio Iglesias.