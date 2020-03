Bambino trovato accanto al corpo morto della madre: lei aveva il Coronavirus

Un bambino è stato ritrovato in casa con il corpo della madre, morta a causa del letale Coronavirus. Il corpo è stato ritrovato dopo diverse ore che la donna era morta.

Un bambino è stato ritrovato in Georgia solo in casa con il corpo di sua madre, morta a causa del Coronavirus. La donna era morta tra le 12 e le 16 ore prima di essere rinvenuta. La donna di 42 anni era un tecnico mammografico al Piedmont Newnan Hospital. Ancora rimane incerto come abbia contratto il Covid-19.

Il bambino della donna sembra che abbia 4 o 5 anni ed era in casa da solo quando è stato fatto il ritrovamento del corpo della donna. Non è ancora certo se anche il bambino abbia contratto il virus o meno. La tragica scoperta è stata fatta quando l’OMS ha dichiarato che l’America si delinea come l’epicentro della crisi del Covid-19. Nonostante quest’annuncio, però, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sfidato i medici annunciando che “il Paese sarà aperto entro Pasqua“. I casi negli USA sono in continuo aumento, ma il Presidente continua a sostenere che tutto tornerà alla normalità in un paio di settimane. “Io penso sia possibile, perché no? Guardate, la Pasqua è un giorno molto speciale per me. Io penso che i tempi siano giusti. Non sarebbe bellissimo vedere tutte le chiese piene il giorno di Pasqua?”

La sorte degli Stati Uniti

La Senatrice della Florida Donna Shalala ha avvertito che non è possibile tornare alla normalità entro il 12 Aprile. L’annuncio del Presidente Trump è “pericoloso e immorale“. Secondo la Senatrice, il Presidente sta mettendo a rischio la vita umana perché vuole la ripresa dell’economia e non sembra curarsi del numero sempre più in aumento di morti negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, nel frattempo, 465 persone sono morte a causa del Coronavirus.

