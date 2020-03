Alberto Angela, il discorso emozionante agli italiani sul Coronavirus

Un messaggio davvero fondamentale di Alberto Angela prima della messa in onda di “Stanotte a Venezia”, in replica ieri sera su Rai Uno: ecco le sue parole

Un discorso da applausi che ha raggiunto milioni di telespettatori. Poco prima della messa in onda di “Stanotte a Venezia”, in replica ieri sera su Rai Uno, il divulgatore scientifico Alberto Angela ha tenuto un video-messaggio in cui ha svelato le sue sensazioni: “In questo momento di emergenza queste antiche radici sono qui con noi. È come se tutte le generazioni passate fossero assieme a noi a combattere, suggerendoci il modo di comportarci e noi abbiamo ben 3mila anni di civiltà alle spalle, forse è questo che fa la differenza rispetto a tanti altri Paesi, non lo so. Io so solo che bisogna ancora stringere i denti per un po”.

Alberto Angela, il premio dopo il Coronavirus

Lo stesso Alberto Angela ha rivelato il suo pensiero: “Poi lo sappiamo tutto finirà e allora vi chiedo due cose: una volta che tutto sarà finito non dimenticate chi è in prima linea negli ospedali, tutte le persone coinvolte con uno spirito di sacrificio immenso. Non scordiamoci di chi non c’è più”. Infine, la parte più toccante: “E poi soprattutto, quando alla fine partirete per fare dei viaggi premiate l’Italia, aiutate chi vive di turismo come cooperative di ragazzi, guide, alberghi, ristoranti che stanno soffrendo tantissimo. In questo modo sosterrete anche il nostro patrimonio insieme a tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente insieme a noi”.