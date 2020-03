Stasera in tv – Ulisse, Il piacere della scoperta con Alberto Angela...

Oggi, 13 Marzo, Ulisse, Il piacere della scoperta con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1, con un viaggio indimenticabile attraverso la storia e il tempo: le anticipazioni

“È un modo per prendervi per mano, farvi uscire idealmente di casa e viaggiare tra queste meraviglie però stando seduti sul divano. Insieme riusciremo a superare questo momento.”

Eloquente è la dichiarazione rilasciata da Alberto Angela (completa nel video, posto in finale d’articolo) e ci riporta a un senso di unità che delle sue trasmissioni rappresenta il fil rouge. Ulisse, il piacere della scoperta oggi, 13 Marzo, ci porterà Alla corte di Sissi alle ore 21.25 su Rai 1.

Restiamo a casa a godere di questo magnifico viaggio.

Ulisse, il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi

Alberto Angela ci porterà in un viaggio che ripercorre la vita di Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come la principessa Sissi. Divenuta nota al grande pubblico grazie alla memorabile interpretazione di Romy Schneider, che interpretò la principessa nella famosa trilogia a lei dedicata e girata a metà degli anni ’90. Entreremo nei palazzi di corte della dinastia degli Asburgo ripercorrendo gli stessi passi che fece la bellissima Sissi, simbolo di femminilità e femminismo per eccellenza.

Il legame con L’Italia

Dai palazzi viennesi di Schönbrunn e della Hofburg ci muoveremo con il conduttore verso Trieste dove si trova il castello di Miramare, traccia del passato dominio austriaco in Italia. Attraverso il Danubio le telecamere di Rai 1 giungeranno sino a Budapest, dove Elisabetta d’Austria venne incoronata regina d’Ungheria. Vivremo anche la fine di Sissi, quando venne uccisa nel 1898 per mano dell’anarchico italiano Luigi Lucheni e dove riposa, accanto agli altri sovrani austriaci nella cripta dei cappuccini di Vienna. Gigi Proietti presterà la sua voce all’imperatore Francesco Giuseppe.

Ulisse, il piacere della scoperta: anteprima di Alberto Angela

