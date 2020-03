Pia Lanciotti chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Conosciamo meglio la storia di Pia Lanciotti: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attrice

Pia Lanciotti è diplomata al Piccolo Teatro di Milano, ha lavorato con Peter Stein, Giorgio Strelher, Eimuntas Nekrosius, Luca Ronconi. Nativa di Battipaglia, provincia di Salerno, è stata protagonista di Tempeste Solari, spettacolo di Luca De Bei in scena nello storico Teatro Eliseo. Ha iniziato fin dall’età di 16 anni, quando entrò nella prima sala di teatro, ossia la sala Enriquez del teatro Argentina di Roma. Tra i suoi film ricordiamo: Permette? Alberto Sordi (2020), La Dea Fortuna (2019), Al posto tuo (2016), Il mio vicino del piano di sopra (2016), La coppia dei campioni (2016), Alza la testa (2009), L’estate d’inverno (2007), Gli Arcangeli (2004), Virginia, la monaca di Monza (2004). Ha studiato in workshop internazionali diretti da Declan Donnellan, Bruce Meyers e Jan Simmons, che le permetteranno di partecipare a pièce come: “Pentisilea-Kleist”, “Il Gabbiano”, “Arlecchino – Servitore di due padroni”, “Tre sorelle”, “Il principe travestito”, “L’avaro”, “La tempesta”, “Amleto”, “Faust – Frammenti”, “Sonata d’autunno”, “Atti di guerra”, “Edeyen”, “Peccato fosse puttana”, “Riccardo III”, “Il ventaglio”, “Inventato di sana pianta” e “Tropico dei sensi”.

Pia Lanciotti chi è: vita privata

Non possiede un account Instagram, ma ha un profilo Facebook sul quale condivide i propri pensieri. Non si sa se sia o meno sposata o fidanzata al momento.