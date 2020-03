Enna, bimbo ingoia una pallina e muore soffocato | Aveva 18 mesi

Tragedia immane ad Enna. Un bambino di 18 mesi è morto soffocato lunedì sera all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Aveva ingoiato una pallina.

Un bambino di soli 18 mesi è morto lunedì sera a Pietraperzia, in provincia di Enna. In base a quanto si apprende anche da fonti locali la vicenda si è svolta drammaticamente in questo modo.

Il piccolo aveva accidentalmente ingoiato una pallina giocattolo, che si è attaccata alla trachea mediante una piccola ventosa, soffocandolo.

Enna, dramma atroce: i medici non hanno potuto fare nulla

Appena capito l’accaduto i genitori hanno chiamato l’ambulanza, che ha trasportato il bimbo all’ospedale di Sant’Elia di Caltanissetta, dove è arrivato intorno alle 22:00 già privo di vita.

I medici hanno trovato una situazione già disperata. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di rianimare il bambino, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il piccolo è così deceduto lasciando genitori e famiglia intera in uno stato di disperazione e prostrazione.