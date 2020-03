Calcutta è un famoso cantautore di Latina e un artista amatissimo dal pubblico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Molti di noi l’hanno scoperto e apprezzato con Paracetamolo, il brano ascoltatissmo su Spotify che spiega che se prendiamo due tachipirine da 500 poi diventano mille… Ma Calcutta, cantautore amatissimo dal pubblico giovanile (e non solo) per quel suo stile semplice, schietto e poetico, è anche molto altro. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Calcutta

Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, è nato a Latina, nel Lazio, il 19 aprile 1989, sotto il segno dell’Ariete. Fin da piccolo ha nutrito una grandissima passione per il mondo della musica, nella quale ha sempre visto un mezzo per riuscire a esprimere tutto il malessere interiore.

Attivo come musicista in diversi gruppi musicali locali fin dal 2007, nel 2009 ha fondato il duo musicale Calcutta. In seguito all’abbandono dell’altro membro, Marco Crypta, nel 2012 ha pubblicato per l’etichetta Geograph Records il suo primo disco intitolato Forse…, a seguito del quale si è esibito in diversi locali d’Italia. Il 5 agosto 2013 ha pubblicato un EP dal titolo The Sabaudian Tape, e a quel periodo risale la sua collaborazione con Davide Panizza, frontman dei Pop X, nell’ambito del progetto Friuilli: Calcutta ha dichiarato di aver scritto il brano Oroscopo, suo primo successo commerciale, in occasione della nascita del figlio dell’artista trentino.

Più di recente Calcutta ha collaborato con i Tiromancino nella nuova versione del brano Strade, contenuta nell’album Fino a qui, pubblicato il 28 settembre 2018. Lo stesso giorno sono uscite la prima biografia dell’artista, edita da Arcana Edizioni, intitolata Calcutta. Amatevi in disparte e curata da Antonio Coletta, e la canzone Se piovesse il tuo nome, interpretata da Elisa, di cui ha scritto il testo. Il 23 gennaio 2019 viene invece pubblicato il brano La musica italiana, scritto e cantato con Giorgio Poi, e il 1º marzo esce il singolo La luna e la gatta, frutto della collaborazione con Takagi & Ketra, Tommaso Paradiso e Jovanotti.

E ancora: il 31 maggio 2019 è stato pubblicato il singolo Due punti, seguito il 7 giugno successivo dal brano Sorriso (Milano Dateo), in anticipazione dell’uscita della riedizione di Evergreen, intitolata Evergreen… e altre canzoni, contenente anche le demo dei brani Orgasmo, Briciole e Paracetamolo.

Sulla vita privata di Calcutta non sappiamo molto, dato che il Nostro è poco avvezzo al gossip e al chiacchiericcio. E’ noto però che ha avuto una relazione molto importante, anche se non ha mai svelato il nome della sua ex fidanzata, e che dopo la rottura sentimentale ha passato un bruttissimo periodo.

Infine alcune curiosità: lo pseudonimo “Calcutta” è nato per caso mentre parlava con alcuni amici; l’artista conosce la lingua portoghese e ama moltissimo la musica brasiliana. Tra i suoi “miti” ci sono Caetano Veloso, Lucio Battisti, Lucio Dalla e Luca Carboni. Non disdegna i social, in particolare Instagram, ma non farebbe mai un reality show dal momento che non gli piace stare al centro dell’attenzione.

