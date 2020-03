Coronavirus, litiga al supermercato e tossisce in faccia alla cassiera di turno: positiva al coronavirus, adesso la vittima attende i risultati del tampone.

Tra le tante persone in attesa dei risultati del tampone al Coronavirus, da oggi si aggiunge anche una cassiera di Mestre. La donna ha sempre rispettato tutte le misure di sicurezza, ma la sua storia è da brivido: le hanno tossito addosso, per cattiveria, al lavoro, in un supermercato. Il gesto sconsiderato è stato compiuto da una cliente, che a fare la spesa non avrebbe nemmeno dovuto recarsi, poiché obbligata all’isolamento in attesa dei risultati del tampone a cui era stata sottoposta. Il risultato, per lei, è giunto poco dopo l’episodio al supermercato: positivo. Cinzia, delegata di FILCAMS, racconta l’accaduto: “Erano le 19.30 di mercoledì. Due clienti sono entrate, hanno messo i prodotti nel carrello e si sono dirette in cassa. Dall’altra parte del bancone c’era la cassiera, senza mascherina perché l’azienda non ce le aveva ancora fornite. Le due donne hanno caricato la spesa sul nastro e nel fare questo si sono sporte molto verso la cassiera, la quale le ha pregate di rispettare la distanza minima di sicurezza. Di fronte a questo le hanno tossito addosso di proposito”. Si è scatenato il putiferio: un cliente del supermercato è riuscito a fermare le due donne prima che queste si allontanassero, dando così il tempo di intervenire alla vigilanza del supermercato. Poco dopo è arrivata la polizia, che ha preso le generalità delle due. L’episodio è stato choccante per tutti i presenti, ma sopratutto per la dipendente protagonista, che ha chiesto di poter andare a casa e ha annunciato che si sarebbe messa in malattia.

Litiga al supermercato e tossisce in faccia alla cassiera, non è la prima volta che succede