Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 8 Marzo

Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 8...

Che Tempo Che Fa stasera in televisione porta artisti, ospiti legati all’attualità e gli aggiornamenti sul Coronavirus: tutti gli ospiti di oggi

Preceduto da Che Tempo Che Farà alle 19.40 (con il Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo), Che Tempo Che Fa porta sul piccolo schermo tanti artisti e i temi d’attualità più dibattuti, a partire dall’emergenza Coronavirus, stasera su Rai 2 ore 21.00.

Che Tempo Che Fa: arte e giornalismo

Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio con Lucia(ni)na Littizzetto e Filippa Lagerbåck è una trasmissione che facendo attenzione ai particolari, a maggior ragione in questo periodo storico, indaga su un’attualità ad ampio spettro. Nella ricerca compositiva di w questo ampio quadro, la trasmissione arriverà a spaziare stasera in televisione dall’emergenza Coronavirus, allo sport, alla musica sino al cinema. Un occhio di riguardo alla festa della donna e al ricordo di Alberto Sordi, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

Che Tempo Che Fa, ospiti di oggi:

Monsignor Mario Enrico Delpini

l’Arcivescovo di Milano;



David Maria Sassoli

Presidente del Parlamento europeo;



Giovanni Malagò

Presidente del CONI;



Angelo Borrelli

capo della Protezione Civile;



il Dottor Roberto Burioni

virologo;



Antonio Di Bella

direttore di Rai News;



Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino

inviati di Rai News che daranno un aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus;

Christian De Sica e Carlo Verdone

i due attori ricorderanno il collega scomparso Alberto Sordi , in occasione della ricorrenza del suo compleanno (l’artista avrebbe compiuto oggi 100 anni);

Federica Brignone

campionessa di sci vincitrice della Coppa del mondo di combinata e prima nella classifica generale di Coppa del Mondo;

Elodie

la cantante si esibirà nel suo brano sanremese intitolato Andromeda;

Giampiero Mughini

giornalista e scrittore.

Al Tavolo siederanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e Elodie.

💥 Domani a #CTCF vi aspetta un incontro da non perdere: Christian De Sica e Carlo Verdone insieme per ricordare e celebrare l’indimenticato Alberto Sordi, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita 👏🏻 Vi aspettiamo alle 19.40 e alle 21.00 su @RaiDue con @fabfazio 📺 pic.twitter.com/TOgXHBSTyC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 7, 2020

