Federica Brignone, chi è: vita e carriera della sciatrice italiana

Federica Brignone è una celebre sciatrice alpina italiana, rappresentante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Scopriamo chi è.

Nata a Milano nel 1990, Federica nutre sin da bambina una grandissima passione per la montagna, passione che la farà avvicinare allo sci, suo sport prediletto. La madre di Federica, Maria Rosario Quario, è stata una celebre sciatrice di alto livello, rendendo la giovane Brignone una figlia d’arte. Il padre, Daniele Brignone, è invece un’insegnante di sci. Anche il fratello Davide è un asso dello sci. Il debutto nello sci professionale avviene nel 2005, una carriera che andrà in rapida ascesa, esordendo nelle specialità discesa libera e super gigante.

Federica Brignone, le Olimpiadi

“Alle Olimpiadi può succedere di tutto. Io mi auguro che sia una buona spedizione, che noi italiani possiamo arrivare lì mentalmente e fisicamente bene in modo da provarci dalla prima all’ultima porta. È l’unico modo per ottenere dei buoni risultati. Nel nostro sport non si può mai sapere, nemmeno il migliore può essere sicuro di vincere una medaglia.“

Così Federica racconta la sua esperienza alla sua prima Olimpiade Invernale, dove fu stendardo dell’Italia, nel 2018. Per quanto concerne la vita privata, la Brignone vive con il suo fidanzato, Nicolas Raffort, a La Salle, in Valle d’Aosta.