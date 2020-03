Enzo Gragnaniello chi è: età, carriera e vita privata del cantautore

Conosciamo meglio la storia di Enzo Gragnaniello: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del cantautore

Enzo Gragnaniello nasce a Napoli il 20 ottobre 1954. Frequenta le scuole elementari presso l’istituto Oberdan con compagno di classe Pino Daniele. Nel 1977 forma il gruppo musicale “Banchi Nuovi”, nome legato al comitato dei Disoccupati Organizzati cantando le prime canzoni come “O scippatore”. Legato alla tradizione della canzone napoletana Enzo partecipa nel 1976 ad un importante Festival a Berlino dedicato alle tradizioni popolari. Successivamente pubblica i suoi primi album: “Enzo Gragnaniello” del 1983 e “Salita Trinità degli Spagnoli” del 1985. Poi vince la Targa Tenco, come nel 1990, 1999 e nel 2019. Nel 1992 scrive Cu’mme, successo enorme interpretato da Roberto Murolo e Mia Martini. Nel 2000 è nel cast di Aitanic, film di Nino D’Angelo. Ha scritto e cantato insieme a La Famiglia alcuni brani, quali Suonn’, sott’ e ‘ngopp, Odissea e ‘O mare e tu, scritta per Andrea Bocelli.

Enzo Gragnaniello chi è: vita privata

Non si conosce molto bene sulla sua sfera personale, ma si sa che è molto legato a Napoli e alle sue origini. Ha un account Instagram di circa 5mila followers.