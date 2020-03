Andrea Iannone, addio a Giulia De Lellis: l’indizio social – VIDEO

Il pilota della Moto GP Andrea Iannone avrebbe detto addio a Giulia De Lellis: l’indizio social, ma non arriva alcuna conferma ufficiale.

Crisi si o crisi no? Sembra un mistero la relazione sentimentale tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L’influencer ex di Andrea Damante e il suo fidanzato Andrea Iannone starebbero passando un periodo difficile.

Nei giorni scorsi, aveva parlato per primo di crisi il settimanale Spy che racconta un gossip che si sarebbe verificato durante la Milano Fashion Week. Ma ecco apparire una storia su Instagram di Giulia De Lellis, che sembrava negare tutto.

A far pensare a una rottura tra i due ci sono però l’assenza di foto sui social network da diverso tempo e poi una storia di Andrea Iannone. Si tratta della pubblicazione di un messaggio total black su Instagram, subito rimosso. Ma a quanto pare, in molti hanno visto nel post dello sportivo una conferma della rottura con Giulia De Lellis. Aspettando comunicazioni ufficiali, che tra i 2 qualcosa non vada adesso è molto più che un sospetto.