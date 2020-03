Coronavirus: il governo chiude scuole e università fino a metà marzo

Misure stringenti del governo Conte contro il Coronavirus: l’esecutivo chiude scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo.

Il governo Conte ha preso misure di contenimento molto rigide contro il Coronavirus: chiuse scuole e università fino a metà marzo. Questo quanto si apprende in questi minuti.

Misure ancora più ferree e stringenti vengono dunque ora adottate per provare ad arginare il contagio, che ormai riguarda tutta Italia, sebbene la concentrazione sia nell’area del Nord Est.

La decisione del governo su scuole e università chiuse

La scelta odierna del governo si basa sul parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Non sono ancora note nello specifico le misure, anche se è certo che da domani saranno chiuse scuole e università fino a sabato 14 marzo. Gli studenti dovrebbero rientrare a partire da lunedì 16 marzo, a meno che non ci siano ulteriori decisioni a riguardo.

