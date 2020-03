Madonna: come sta dopo la caduta sul palco – VIDEO

Incidente sul palco per la cantante Madonna: come sta dopo la caduta a Parigi, le sue parole sui social per spiegare che è “una bambola rotta”.

Madonna è stata protagonista di una brutta caduta durante il suo spettacolo Madame X, qualche sera fa a Parigi. La popstar si è mostrata ai suoi fan in lacrime mentre, camminando a fatica, ha abbandonato il palco dopo l’incidente.

Leggi anche –> Madonna in lacrime al concerto di Parigi: ecco cos’è successo

Successivamente, è riapparsa sui social per raccontare quanto accaduto. Il suo post è diventato subito virale, ma cosa ha detto la cantante di fama mondiale, descrivendo l’episodio? “Sono caduta, sono una bambola rotta”, ha esordito.

Leggi anche –> Amanda Lear parla di Madonna: “Mi dispiace vederla ridotta così”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Poi ha proseguito: “Sono caduta due sere fa sul palco, quando una sedia mi è stata letteralmente tolta da sotto il sedere per errore, sono caduta a terra sbattendo l’osso sacro. Ce l’ho fatta a malapena portare avanti lo spettacolo ieri sera, odio deludere. Oggi però vedo che questa bambola rotta, tenuta insieme con lo scotch e con la colla, ha bisogno di stare a letto per un paio di giorni, così potrà portare a termine il tour con il sorriso sul volto e tutta intera”. Infine un ringraziamento per la comprensione al pubblico parigino.