Coronavirus come l’epidemia di 50 anni fa: il servizio RAI

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, ma già nel 1969 c’è stata l’epidemia di Hong Kong che ha colpito il Paese

L’emergenza coronavirus ha invaso l’Italia proprio come 50 anni fa. Sì, perché nel 1969 nel nostro Paese c’è stata l’epidemia di Hong Kong con strade, uffici e mercati mezzi vuoti. Tante analogie come nei giorni nostri come racconta il giornalista nel video dell’Istituto Luce.

Coronavirus come l’epidemia di 50 anni fa: le curiosità

L’Influenza di Hong Kong è stata un’influenza aviaria (o di tipo A), in particolare il primo caso conosciuto di epidemia dovuta al ceppo H3N2. Fu così una pandemia influenzale iniziata ad Hong Kong nel 1968 e diffusasi negli Stati Uniti nello stesso anno. Dopo soltanto un anno si arrestò il fenomeno.