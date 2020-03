Coronavirus Italia | “Primi casi subito dopo Natale”

Una esperta dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano parla della situazione Coronavirus Italia, ritenendo probabile l’insorgere dei primi casi già a dicembre.

La dottoressa Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia, virologia e bio-emergenze all’ospedale Sacco di Milano, è convinta che la situazione Coronavirus Italia risalga almeno allo scorso gennaio.

“Il virus deve essersi diffuso in maniera silente già da allora nel nostro Paese”. Le sue parole appaiono su ‘Il Fatto Quotidiano’ e vengono riprese anche da ‘Libero’. E sarebbe questo il motivo principale a suo avviso del perché non si riesca a trovare il cosiddetto ‘paziente zero’. “Subito dopo Natale ci sono stati casi anomali di polmonite nella zona del Basso Lodigiano. Anomali sia per numeri che per caratteristiche della patologia. In realtà poi è già da fine dicembre che al laboratorio che dirigo al ‘Sacco’ di Milano abbiamo iniziato a trattare casi che possono essere ricondotti al Covid-19”.

Coronavirus Italia, le prime polmoniti anomale risultano a fine dicembre

“Abbiamo iniziato a lavorare sulla base di strane polmoniti cinesi segnalate dall’Oms. In quel momento avevamo sintomi influenzali simili al Covid, per di più concentrati in un picco stagionale normale”. La professoressa continua. “Stiamo raccogliendo ed analizzando a fondo quelli che sono i genotipi di Cov 2 per arrivare all’ottenimento della sequenza totale del virus. Questo ci permetterebbe di paragonarla con quella messa già in rete dai colleghi cinesi, poi in base alle mutazioni riscontrate è possibile potere mettere in pratica la tracciatura della mappa”. Secondo Maria Rita Gismondo tale scenario dovrebbe verificarsi entro alcune settimane.

