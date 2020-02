Palermo-Mazara, drammatico incidente: muore un 24enne

Un terribile schianto sulla Palermo-Mazara è costato la vita a un giovane di 24 anni, Emanuele Gaglio, di Montelepre (Palermo).

Un altro incidente mortale lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara, precisamente all’altezza di Gallitello: a perdere la vita stavolta è un ragazzo di soli 24 anni originario di Montelepre (Palermo), Emanuele Gaglio. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo la strada in direzione Mazara, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. L’esito è stato fatale.

La dinamica di un ennesimo incidente mortale

Lo schianto è stato violentissimo e il corpo del 24enne è stato sbazato sull’asfalto. Assieme a lui viaggiava un altro ragazzo di Partinico, il quale se l’è cavata con qualche ferita ed è stato prontamente trasportato all’ospedale di Alcamo. Sul posto sono poi intervenute le pattuglie della Polizia stradale per tutti i rilievi e gli accertamenti di rito.

Purtroppo non è che l’ultimo incidente di una lunga serie. Solo l’altro ieri sulla stessa autostrada, ma all’altezza dello svincolo per Tommaso Natale, ha perso la vita un 62enne di Misilmeri, Girolamo Falcetta. L’uomo, colpito da un malore mentre era alla guida, si è schiantato con l’auto – sulla quale viaggiavano anche la moglie e la figlia – contro il guardrail e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

