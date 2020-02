Conosciamo da vicino la vita sentimentale del concorrente di Amici 2019-2020 Francesco Bertoli: chi è la sua nuova fidanzata?

Francesco Bertoli si è ritagliato uno spazio davvero importante all’interno dell’edizione di Amici 2019-2020. Attualmente il ragazzo sembra non avere relazioni, ma il concorrente di Amici si è lasciato andare confidandosi con Anna Pettinelli sulle sue relazioni. L’ex fidanzata lo ha tradito e lui ha vissuto il momento più difficile della sua vita. Per Francesco la sua ex rappresentava tutto, una sorta di migliore amica con cui potersi confidare sempre. Inoltre, si sa che nel 2016 è stato legato sentimentalmente ad una ragazza di Padova conosciuta online, di nome Marianna.

Fidanzata Francesco Bertoli chi è: curiosità

Nemmeno sul suo profilo Instagram il giovane concorrente di Amici pubblica scatti della sua vita privata, ma si limita a parlare della sua musica e della sua voglia di emergere in questo mondo.