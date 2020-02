Fabrizio Gifuni, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Fabrizio Gifuni: chi è l’apprezzato attore italiano di teatro e cinema, film e riconoscimenti.

David di Donatello per il miglior attore non protagonista per Il capitale umano, l’attore romano Fabrizio Gifuni, originario di Lucera, è figlio dell’ex ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gaetano Gifuni.

Attore e regista prima teatrale e poi cinematografico e di fiction, tra le sue interpretazioni a teatro, una delle più recenti e fortunate è Lehman Trilogy, lo spettacolo vincitore del Premio Ubu 2015 e per cui ha ricevuto la nomination come miglior attore.

Chi è l’attore Fabrizio Gifuni: carriera e vita privata

Tra i lavori cinematografici a cui ha preso parte, Così ridevano, regia di Gianni Amelio, Un amore e Qui non è il paradiso, entrambi diretti da Gianluca Maria Tavarelli, L’amore probabilmente, regia di Giuseppe Bertolucci, Il partigiano Johnny di Guido Chiesa, Hannibal di Ridley Scott. Ha interpretato in televisione il ruolo dello psichiatra Franco Basaglia nella miniserie C’era una volta la città dei matti…, regia di Marco Turco.

Tra le ultime interpretazioni, quella del giornalista Pippo Fava nella fiction diretta da Daniele Vicari ‘Prima che la notte’. Al cinema, lo abbiamo visto nel 2017 con ‘Dove non ho mai abitato’ di Paolo Franchi. Il suo ultimo lavoro teatrale è “Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro”. Tifoso della Juventus e sposato con la collega attrice Sonia Bergamasco, hanno due figlie.