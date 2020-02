Yannick Alléno, chi è lo chef ospite di Masterchef: storia e carriera

Yannick Alléno è un visionario e raffinato chef francese che ha saputo stregare il mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Raffinato, visionario, talentuoso: sono queste le tre qualità che hanno fatto di Yannick Alléno una vera e propria istituzione nel mondo della cucina. L’appassionato chef ha scalato le vette del successo nella sua professione conquistando una fama internazionale. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Yannick Alléno

Yannick Alléno è nato il 16 dicembre 1968 a Puteaux, in Francia, sotto il segno del Sagittario. Ha studiato al liceo di Saint-Cloud e a 15 anni ha capito che fornelli erano la sua passione e vocazione. Si è quindi formato in alcune delle più prestigiose scuole francesi, esordendo al Royal Monceau e lavorando al fianco di Gabriel Biscay, poi all’Hotel Sofitel Sèvres con gli chef Roland Durand e Martial Henguehard.

A partire dal 1999 Yannick Alléno ha collezionato diverse stelle Michelin, diventando uno degli chef più affermati e amati al mondo. Soprannominato “Prince of the Palaces” (“Principe dei palazzi”), e da molti chiamato “Le roi” (“Il re”), ha aperto 17 ristoranti in giro per il mondo e fondato la rivista YAM, rivolta a professionisti del settore dell’alta cucina. Il suo asso nella manica? Riscoprire e far rivivere piatti dell’antica tradizione con straordinarie sperimentazioni di sapori e colori.

Per quanto riguarda la vita privata, lo chef stellato è sposato e sua moglie, Laurence Bonnel, è una bellissima e famosissima scultrice originaria di Parigi (dove i due vivono tuttora) le cui mostre sono celebri in tutto il mondo. Yannick Alléno è anche su Instagram: il suo profilo conta centinaia di migliaia di follower, ma nessuno scatto troppo intimo.

Per il resto, Yannick Alléno nel 2014 ha pubblicato una raccolta sui metodi delle salse, Sauces Réflexion d’un cuisinier. Il suo idolo nel campo della cucina è il noto chef e gastronomo Paul Bocuse. E’ un grande amante dell’Italia e possiede una casa in Toscana, dove trascorre generalmente le sue vacanze.

