Stasera in tv – 12 anni schiavo: trailer, trama e cast del film oggi 27 febbraio

La pellicola pluripremiata agli oscar 12 anni schiavo, dal libro autobiografico di Solomon Northup, andrà in onda stasera in televisione su Canale 5: trama del film

12 anni schiavo, film diretto da Steve McQueen, si ispira all’omonimo libro autobiografico di Solomon Northup, edito nel 1853. La pellicola ha vinto l’Oscar nel 2014 nella categoria miglior film e ha saputo commuovere sia critica che spettatori.

La storia avrà inizio alle ore 21.20 su Canale 5.

12 anni schiavo, trama

Prima della guerra di secessione, nel 1841, Solomon Northup è un uomo di colore libero e un musicista di talento.

Il violinista, che vive nella cittadina di Saratoga Springs (a New York) con la moglie e i suoi due figli, viene ingaggiato per uno spettacolo e si reca fiducioso a Washington con due agenti musicali. I due uomini, però, lo drogano e lo privano dei documenti che attestano il suo stato di uomo libero.

Solomon viene quindi ridotto in schiavitù e condotto in Louisiana. Passando di proprietario in proprietario, come fosse un oggetto, il violinista viene infine impiegato nelle piantagioni di cotone dello schiavista Edwin Epps. Ormai quasi del tutto privato di ogni speranza, l’artista per puro caso incontra l’abolizionista Samuel Bass. Uomo di origini canadesi, Samuel aiuta Solomon a ritrovare la dignità perduta e ne rintraccia i familiari. Moglie e figli trovano così il modo di dimostrare il suo stato di uomo libero e riescono a strappare il violinista dal suo crudele destino. Sono passati 12 anni ormai e Solomon trova la forza di portare di fronte alla legge i falsi agenti che con l’inganno gli tolsero la libertà.

12 anni schiavo, cast completo:

Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup)

Michael Fassbender (Edwin Epps)

Benedict Cumberbatch (William Ford)

Paul Dano (John Tibeats)

Paul Giamatti (Theophilus Freeman)

Brad Pitt (Samuel Bass)

Lupita Nyong’o (Patsey)

Alfre Woodard (Harriet Shaw)

Sarah Paulson (Mary Epps)

Scoot McNairy (Brown)

Taran Killam (Hamilton)

Garret Dillahunt (Armsby)

Michael Kenneth Williams (Robert)

Quvenzhané Wallis (Margaret Northup)

Ruth Negga (Celeste)

Bill Camp (Ebenezer Radburn)

12 anni schiavo, trailer

