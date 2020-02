Gabriella Ferri: la morte e il ricordo della nipote cantante – VIDEO

La morte tragica di Gabriella Ferri avvenuta nel 2004 e il ricordo della nipote cantante: il misterioso suicidio e le parole di Nadia Borzak.

Protagonista della trasmissione Grazie dei Fiori, in onda su Raitre e dedicata alla musica italiana del secondo Dopoguerra, sarà nella puntata del 27 febbraio Gabriella Ferri.

La trasmissione è condotta da Pino Strabioli e Gino Castaldo, che racconteranno il volto inedito della cantautrice. Con loro ci saranno l’attrice Carolina Crescentini e Nadia Borzak, nipote dell’artista morta nel 2004.

Il ricordo di Gabriella Ferri: il misterioso suicidio e le parole della nipote

La giovane ha raccontato di non aver vissuto bene la morte della nonna: “Ho lasciato la musica perché era sintomo di dolore. In seguito al mio disagio ho provato con la droga leggera. Poi piano piano mi sono affacciata su quelle che erano le droghe più pesanti. Sono andata in Grecia per la riabilitazione in un monastero e da lì ho ricominciato a cantare”.

Una morte ‘anomala’ quella di Gabriella Ferri: ancora oggi non è chiaro se si sia trattato di un banale incidente domestico o se la cantante si sia uccisa. Il suicidio è la pista per la quale tendono da sempre gli inquirenti. La cantante, dopo uno straordinario successo, si allontanò dal mondo dello spettacolo, con cui ebbe peraltro sempre un rapporto conflittuale. Riapparve nella seconda metà degli anni Novanta, per alcune sporadiche ma importanti esibizioni, come quella al Premio Tenco.