“Elisa Isoardi è incinta ma cerca di nasconderlo”: ecco le prove

L’indiscrezione circola da ore sempre più insistente: nonostante i tentativi di nascondere il pancino a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi sarebbe incinta.

Elisa Isoardi presto mamma? In rete, tra i fedelissimi ascoltatori de La Prova del Cuoco e non solo, non si parla d’altro. A quanto pare, la conduttrice Rai starebbe facendo di tutto per nascondere la gravidanza prima del fatidico annuncio. Ma gli indizi si accumulano e non sfuggono all’occhiuto pubblico….

Il (presunto) dolce segreto di Elisa Isoardi

L’ultima puntata de La Prova del Cuoco, in particolare, ha messo in risalto qualcosa a cui nessuno (o quasi) finora aveva fatto caso. Elisa Isoardi ha tenuto spesso le mani sul ventre e anche la sua mise sembra essere diventata “tattica” (maglietta larghissima ideale per camuffare tutto), proprio come se la conduttrice volesse nascondere qualcosa… E va da sé che il primo pensiero va a un pancino “sospetto”. A ciò si aggiunga la classica faccia da nottataccia (forse per via di una “nausea”?).

Così, dopo le infinite discussioni, indiscrezioni e polemiche legate alla fine della sua relazione con Matteo Salvini, Elisa Isoardi torna al centro del gossip. Complice anche il breve flirt avuto di recente con Alessandro Di Paolo, il quale è stato tra l’altro oggetto di pesanti attacchi sul web, con la conduttrice che prima si è vista costretta a intervenire e poi ha smesso di mostrarsi in pubblico insieme a lui. Ma questo non vuol dire che i due si siano lasciati, anzi…

Visualizza questo post su Instagram Le Coccole della sera… @zenit_amore_mio Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 20 Gen 2020 alle ore 9:19 PST

