Strage negli Usa, uomo apre il fuoco a Milwaukee: almeno 7 morti. Le notizie stanno arrivando proprio in questi minuti dai media americani.

In base a ciò che si apprende un uomo la cui identità non è ancora nota ha aperto il fuoco nell’impianto della compagnia di bevande Molson Coors. Al momento si parla di almeno 7 vittime, ma il bilancio potrebbe anche aggravarsi.

This was a little earlier @MilwaukeePolice racing down to @MolsonCoors where investigating active shooter in the area @tmj4 pic.twitter.com/VLqnySkDbd

— Lauren Linder (@lauren_linder) February 26, 2020