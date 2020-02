Vita e curiosità di Veronica Ursida, la bionda protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne, ex fiamma di Armando Incarnato.

Bionda e occhi azzurri, fisico statuario e gambe perfette. La bionda Veronica Ursida non passa di certo inosservata all’interno degli studi Elios. Protagonista del Trono Over di Uomini e donne, della sua vita privata si sa ben poco. Nata e cresciuta a Roma, è del segno zodiacale del Leone. Di professione Wedding Planner ed organizzatrice di eventi, è inoltre una conduttrice del Centro Meteo Italiano e fondatrice di Bonnie e Clyde box office, ovvero la biglietteria di concerti ed eventi che si svolgono in tutta Italia. Approdata nel parterre femminile del celebre programma di Maria De Filippi come dama lo scorso settembre, ha intrattenuto diverse frequentazioni.

Ultima e più nota quella con Armando Incarnato, il celebre cavaliere partenopeo. Tra i due sembrava davvero essere in corso una storia d’amore, eppure il lieto fine non c’è stato. I due hanno finito per accusarsi reciprocamente e a battibeccare vicendevolmente. I corteggiatori non le mancano, non potrebbe essere diversamente. Oltre ad Armando, la dama aveva colpito anche Riccardo Guarnieri – attuale compagno di Ida Platano – ed Enzo Capo, finito poi tra le braccia di Pamela Barretta.

Veronica è molto legata a suo padre e a suo figlio, di undici anni, avuto da una precedente relazione con un uomo attualmente sconosciuto. Con il figlio, che definisce l’amore della sua vita, ama viaggiare ed uscire a fare lunghe passeggiate. Si definisce una “mamma business”, cioè una donna in carriera che non dimentica mai, però, i suoi doveri da mamma. Ama indossare tacchi e il suo colore preferito è il rosso, come dimostrano i numerosi abiti da lei indossati durante le sfilate nel programma. Cerca un uomo che sia realmente interessato a lei, che le dimostri di volere un futuro insieme. Ci riuscirà?

Chiara Feleppa