E’ stato confermato un primo caso di Coronavirus in Liguria. Il paziente, un turista italiano proveniente da Codogno, si trova ricoverato ad Alassio.

Lo ha confermato pochi minuti fa il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sul suo profilo Twitter ufficiale: un turista italiano proveniente da Codogno è risultato positivo al Coronavirus, e si trova adesso ricoverato ad Alassio. Si tratta del primo caso di Coronavirus verificato in Liguria. Al momento, solo in Liguria, sono sotto “osservazione attiva” 139 persone. Ieri pomeriggio Toti ha tranquillizzato così i cittadini: “La nostra task force sanitaria, attiva 24 ore su 24, continua a lavorare senza sosta. In Liguria e nelle altre Regioni ci siamo dimostrati in grado di agire e reagire, dando proposte e risposte al Governo stesso per fronteggiare l’emergenza. Grazie ai cittadini liguri per la pazienza e la collaborazione in questo grande lavoro di prevenzione e grazie soprattutto ai medici, agli infermieri e a tutto il nostro sistema sanitario”.

🔴 PRIMO CASO DI #CORONAVIRUS IN #LIGURIA AD ALASSIO: manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre. Fra poco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla mia pagina Facebook. #CoronavirusLiguria #CODVID19italia — Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 25, 2020

Coronavirus in Italia: il bilancio alle 14:35 di mercoledì 25 febbraio

Ecco il bilancio generale degli episodi di Coronavirus in Italia, aggiornato alle 14:35 di mercoledì 25 febbraio:

Lombardia: 212 casi verificati e 6 morti

212 casi verificati e 6 morti Veneto : 42 casi verificati e 1 morto

: 42 casi verificati e 1 morto Emilia Romagna: 23 casi verificati

23 casi verificati Piemonte: 3 casi verificati

3 casi verificati Lazio: 3 casi verificati

3 casi verificati Toscana: 2 casi verificati

2 casi verificati Sicilia: 1 caso verificato

1 caso verificato Liguria: 1 caso verificato

1 caso verificato Totale dei casi verificati in Italia: 287

