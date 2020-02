Omicidio Loris Stival, arrestato il medico legale che fece l’autopsia

Il medico legale di Siracusa, Giuseppe Iuvara, è stato arrestato per reato di corruzione: è stato l’uomo che ha fatto l’autopsia sul piccolo Loris Stival

Arrivano novità per quanto riguarda l’omicidio del piccolo Loris Stival. Il medico legale, che fece l’autopsia sul corpo del bimbo, smentendo la versione della mamma Veronica Panarello, è stato arrestato dal Nucleo Antisofisticazioni dei carabinieri perché colto in flagranza di reato di corruzione, insieme a due persone. Il medico legale, molto conosciuto per diversi incarichi di autopsia da parte della procura di Ragusa, è stato così condannato. L’uomo avrebbe incassato una somma per far ottenere la pensione di accompagnamento ad un’anziana donna senza che ne avesse titolo: l’anziana donna e la figlia sono agli arresti domiciliari.

Omicidio Loris, medico legale decisivo

Il medico legale Iuvara, nel caso specifico dell’omicidio del bimbo, è stato decisivo per condannare la donna Veronica Panarello, mamma di Loris. L’uomo aveva svelato che il piccolo sarebbe stato strangolato con delle fascette da elettricista e non con un cavo Usb, come invece raccontò la mamma del piccolo, dando la colpa all’ex suocero Andrea Stival.