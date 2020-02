Coronavirus, primo caso in Svizzera: accertato nel Canton Ticino

Anche in Svizzera primo caso di positività al nuovo Coronavirus (Covid-19) confermato: episodio accertato oggi nel Canton Ticino.

Primo caso di positività al nuovo Coronavirus (Covid-19) confermato in Svizzera. Lo ha indicato poco fa L’Ufficio federale della sanità (UFSP), annunciando una conferenza stampa a Berna alle 17.00. Il caso è stato localizzato nel Canton Ticino.

Non si conosce l’identità del soggetto trovato positivo al Coronavirus, per cui non è chiaro se sia un cittadino svizzero o un frontaliero italiano.

Attese le decisioni della Svizzera sul Coronavirus

Nelle scorse ore, il Consiglio di Stato ha tenuto una conferenza stampa annunciando la possibilità di casi sospetti in territorio svizzero. In ogni caso, nessuna restrizione ai rapporti economici con l’Italia. Infatti, è stato spiegato che non si prevedono limitazioni ai frontalieri. Allo stesso tempo, non sono neanche state previste sospensioni di attività pubbliche.

Tra la Svizzera e la Lombardia, il passaggio di persone e merci per ragioni lavorative ed economiche è continuo. La possibilità che vi possa essere una limitazione delle frontiere potrebbe risultare un duro colpo per l’economia di entrambi i Paesi. Risulta dunque difficile nell’immediato pensare a provvedimenti di chiusura da parte delle autorità svizzere.