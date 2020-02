Stasera in tv – MasterChef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 20 febbraio

MasterChef Italia giunge al decimo appuntamento con i sette concorrenti rimasti in gara: tutte le anticipazioni e i giudici guest star, ospiti di oggi nel cooking show.

Questa serata in tv sarà per i sette concorrenti di MasterChef 9 decisiva. I cerchio si ristringe e la tensione è alle stelle. L’appuntamento con il cooking talent show, in onda oggi 20 febbraio, sarà a partire dalle ore 21.15 su Sky 1.

Cosa accadrà in puntata e chi saranno gli stellati ospiti di MasterChef Italia? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Cosa è accaduto nell’ultima puntata del cooking show di Sky

MasterChef Italia 9: la finale si avvicina

Chi sarà il nono MasterChef italiano? Tutti i fan del programma si pongono questa domanda con un’insistenza sempre maggiore dato che la competizione è ormai agli sgoccioli.

Il decimo appuntamento vede gareggiare solo 7 concorrenti.

La finale è alle porte perché entro la fine della seconda puntata i cuochi amatoriali si ritroveranno a essere in cinque, proprio a un passo dal titolo.

Il vincitore della competizione si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette.

Gli ultimi a perdere questa possibilità perché eliminati sono stati Giulia e Vincenzo che, pur avendo ampiamente dimostrato le proprie capacità durante la gara, non sono riusciti a superare la prova a eliminazione.

I finalisti di MasterChef 9:

Antonio

Davide

Francesca

Luciano

Maria Teresa

Marisa

Le prove:

Mystery Box

Sotto la misteriosa cassetta di MasterChef i concorrenti troveranno oggi… fogli, penne e color i! Gli aspiranti chef dovranno ideare un piatto nel quale anche l’occhio vorrà la sua (bella) parte. I giudici di MasterChef, però, faranno uno scherzetto ai concorrenti e cambieranno le carte in tavola in corsa. Solo chi comunque riuscirà a stupire Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri si aggiudicherà un vantaggio per il successivo Invention Test.

Sotto la misteriosa cassetta di MasterChef i concorrenti troveranno oggi… i! Gli aspiranti chef dovranno ideare un piatto nel quale anche l’occhio vorrà la sua (bella) parte. I giudici di MasterChef, però, faranno uno e cambieranno le carte in tavola in corsa. Solo chi comunque riuscirà a stupire si aggiudicherà un vantaggio per il successivo Invention Test. Invention Test

Il vantaggio nella prova permetterà al vincitore di poter giocare di strategia e di confrontarsi a tu per tu con l’ospite di oggi, lo chef stellato Jeremy Chan , famoso per aver portato nei propri piatti una contaminazione culturale in perfetto equilibrio.

Il vantaggio nella prova permetterà al vincitore di poter giocare di strategia e di confrontarsi a tu per tu con l’ospite di oggi, lo chef stellato , famoso per aver portato nei propri piatti una in perfetto equilibrio. Prova in esterna / Skill Test

La prova in esterna verrà sostituita dallo Skill Test… e non è detto che questa sarà una bella notizia per gli aspiranti chef (anzi). I concorrenti di Masterchef Italia affronteranno 3 round a eliminazione e ancora una volta questa prova verterà su tecniche di cucina che dovranno essere portate a termine con rigore. Alla tecnica dovranno essere associati anche la creatività e, ovviamente, la capacità di stupire le papille gustative degli esigenti giudici di MasterChef.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI